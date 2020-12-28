Вирусолог назвал факторы, при которых пандемия пойдет на спад в 2021 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 назвал три фактора, при которых случаи заражения коронавирусной инфекцией могут сократиться в 2021 году.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев оценил возможность роста заболеваемости COVID-19 в Москве во время и после праздников. По словам эксперта, следует ожидать снижения случаев заражения коронавирусом, поскольку не будет массовых мероприятий.

"Я очень надеюсь, что сейчас будет спад коронавируса сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки меньше активность, меньше контактов в праздники, а они у нас довольно долгие – и это хорошо: уже вирусу сложнее будет распространяться", – сказал Скулачев.





Максим Скулачев молекулярный биолог, вирусолог Также люди начинают вакцинироваться... Вакцина явно мешает вирусу распространяться. И это респираторный вирус, у него есть сезонность. Вот мы сейчас проходим пик сезона и для этого вируса тоже. Из-за этих факторов, я очень надеюсь, мы увидим спад. А дальше если наши вакцины сработают, то обратно он и не поднимется.

Вместе с тем эксперт порекомендовал воздержаться от массовых вечеринок в новогодние праздники. "Объехать за новогоднюю неделю всех друзей, поучаствовать в вечеринках человек по 20 – не очень хорошая идея. Скорее всего, если вы еще не болели или еще не привились, то вы-таки поймаете свой вирус", – сказал Скулачев.

По мнению специалиста, лучше отказаться и от похода в гости к старшим родственникам, а предложить им вместе прогуляться в парке, поскольку передача вируса на свежем воздухе и при соблюдении безопасного расстояния крайне мала.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что продолжение и дальнейшее расширение вакцинации позволит к весне значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в России.

"Прогнозы давать – самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после Нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации", – сказала Голикова.

Ранее Голикова заявила, что российские специалисты не имеют оснований сомневаться в том, что отечественная вакцина от COVID-19 сможет справиться с "британским" штаммом коронавируса. Голикова отметила, что в настоящее время российские специалисты изучают геном нового штамма.