Вирусолог назвал факторы, при которых пандемия пойдет на спад в 2021 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 назвал три фактора, при которых случаи заражения коронавирусной инфекцией могут сократиться в 2021 году.
Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев оценил возможность роста заболеваемости COVID-19 в Москве во время и после праздников. По словам эксперта, следует ожидать снижения случаев заражения коронавирусом, поскольку не будет массовых мероприятий.
"Я очень надеюсь, что сейчас будет спад коронавируса сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки меньше активность, меньше контактов в праздники, а они у нас довольно долгие – и это хорошо: уже вирусу сложнее будет распространяться", – сказал Скулачев.
Вместе с тем эксперт порекомендовал воздержаться от массовых вечеринок в новогодние праздники. "Объехать за новогоднюю неделю всех друзей, поучаствовать в вечеринках человек по 20 – не очень хорошая идея. Скорее всего, если вы еще не болели или еще не привились, то вы-таки поймаете свой вирус", – сказал Скулачев.
По мнению специалиста, лучше отказаться и от похода в гости к старшим родственникам, а предложить им вместе прогуляться в парке, поскольку передача вируса на свежем воздухе и при соблюдении безопасного расстояния крайне мала.
До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что продолжение и дальнейшее расширение вакцинации позволит к весне значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в России.
"Прогнозы давать – самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после Нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации", – сказала Голикова.
Ранее Голикова заявила, что российские специалисты не имеют оснований сомневаться в том, что отечественная вакцина от COVID-19 сможет справиться с "британским" штаммом коронавируса. Голикова отметила, что в настоящее время российские специалисты изучают геном нового штамма.
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