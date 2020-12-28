Ученые узнали, почему пожилые люди лучше чувствуют вкус вина

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Группа испанских ученых из Института науки и исследований в области продовольствия провела исследование, чтобы понять, почему пожилые люди лучше чувствуют аромат и вкус вина. Об этом сообщает "Мир 24".
Специалисты предположили, что на восприятие влияют некоторые физиологические факторы, в том числе форма рта и состав слюны. Для эксперимента они привлекли 11 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет и еще 11 – старше 55 лет.
Участников исследования сначала научили распознавать оттенки вкуса и аромата в вине. Далее ученые проследили, как с возрастом меняется слюна и объем ее выделения. Выяснилось, что у пожилых людей слюноотделение слабее, что, вероятно, позволяет считывать особенности вина в неразбавленном виде.
Специалисты также предположили, что на восприятие вина могут влиять воспоминания, опыт, а также то, что человек принимал в пищу до спиртного.
Диетолог Дарья Русакова ранее рассказала, что некоторые спиртные напитки предпочтительнее запивать водой. По ее словам, жидкость является хорошим растворителем, она обладает мочегонным эффектом и выводит все вредные вещества. Употреблять с водой она посоветовала вино и шампанское.
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