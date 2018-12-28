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21:46

Синоптики рассказали о погоде в последний рабочий день года

общество погода

21:46

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 29 декабря, в столичном регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью температура опустится до -8... -10 градусов, по области похолодает до -18. Днем в мегаполисе -5... -7, в регионе – от -5 до -10 градусов.

Ветер подует южный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье в столицу придет небольшое потепление, которое продержится всю первую неделю нового года. 1 января ожидается -3... -8 градусов, 2 и 3 января – от -1 до -6 градусов.

По прогнозам синоптиков, наступающий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Ранее в "Автодоре" не исключили увеличения в ближайшие дни трафика на столичных трассах. Существенно вырастет число машин на скоростных дорогах по направлению из Москвы.

Из-за новогодних мероприятий до 3 января на центральных улицах города ограничили движение транспорта. Водителей попросили быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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