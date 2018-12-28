Трафик на трассах перед Новым годом может вырасти в четыре раза

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Увеличение трафика на столичных трассах в три-четыре раза не исключают представители государственной компании "Автодор". Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам экспертов, в ближайшие дни существенно вырастет число машин на скоростных дорогах по направлению из Москвы. Например, на участке трассы М4 "Дон" в Подмосковье 29 декабря прогнозируется двукратный рост интенсивности по сравнению с обычными декабрьскими днями.

Отмечается, что первый поток выезжающих из столицы будет двигаться с 06:00 до 12:00. А вот вторая волна, которая превзойдет утренний поток в 1,5 раза, пойдет после обеда с равномерным распределением по часам. На снижение транспортного потока можно надеяться только к 02:00.

Кроме того, 30 декабря на том же участке ожидается трехкратный рост интенсивности. Дороги будут загружены уже 05:00–06:00. А пик интенсивности придется на период с 07:00 до 14:00 с последующим постепенным снижением.

Ко всему прочему, немало машин 29 и 30 декабря выедут на скоростную автомобильную дорогу М11 "Москва – Санкт-Петербург". В субботу интенсивность вырастет к 08:00 и продержится весь день. А в воскресенье больше всего автомобилей ожидается с 07:00 до 16:00.

29 декабря на скоростном участке автомобильной дороги М3 "Украина" ожидается увеличение интенсивности более чем на 60%. А на следующий день там же интенсивность увеличится на 90%. Большое количество машин будет сохраняться 12 часов – с 08:00 до 20:00.

Сотрудники "Автодора" рекомендуют водителям учитывать эти прогнозы и следить за погодой. "Соблюдайте безопасную дистанцию при движении. Напоминаем, на всех платных участках дежурят аварийные комиссары, которые при возникновении внештатной ситуации бесплатно окажут необходимую помощь", – заключили в пресс-службе.

В минувший четверг заторы на столичных дорогах достигли восьми баллов. Как ранее предупреждали сотрудники ЦОДД, московские улицы будут загружены в связи с предпраздничным ажиотажем, а также перекрытиями в центре города и погодными условиями.

