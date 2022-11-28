Аналитики рассказали, в каких сферах возросла доля соискателей в возрасте от 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аналитики SuperJob рассказали, в каких сферах на сегодняшний день возросла доля соискателей старше 45 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, в России за последние 8,5 месяца наблюдается прирост доли находящихся в поиске работы в возрасте от 45 лет в нескольких типично "мужских" профессиях.

Как отмечают аналитики, на 14% возросла доля соискателей среди слесарей механосборочных работ, на 11% – среди водителей грузового автомобиля, также на 11% – среди инженеров-проектировщиков, на 9% – среди электрогазосварщиков и на 1% – среди токарей.

Аналитики подчеркнули, что процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа ищущих работу моложе 45 лет.

Ранее были названы самые привлекательные профессии для подработки среди россиян. В частности, это администратор, редактор и корректор, сборщик заказов в магазинах, водитель, курьер и IT-специалист. Кроме того, граждане рассматривают возможность подработки в соцсетях, а также путем частного преподавания.



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