Врач Хачмафова: фотосессия в осенней листве может вызвать аллергию

Фотосессия в осенних листьях может вызвать аллергию, так как листва является переносчиком аллергенов и загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава со ссылкой на врача-терапевта Красногорской больницы Нафисет Хачмафову.

"При подбрасывании листвы в воздухе создается опасный аэрозоль, содержащий частицы пыли, споры грибов и бактерии. При вдыхании они могут вызывать раздражение дыхательных путей и сильные аллергические реакции", – объяснила специалист.

По ее словам, особую опасность представляют листья, которые были собраны около автомобильных дорог и промышленных зон. На их поверхности скапливаются тяжелые металлы, сажа, нефтепродукты и другие токсичные соединения.

Кроме того, опавшая листва является идеальной средой для развития плесени, сапрофитных грибов, личинок насекомых и клещей, контакт с которыми может грозить появлением аллергического дерматита и микоза кожи, а для людей с ослабленным иммунитетом – инфекционно-воспалительными заболеваниями, уточнила Хачмафова.

Врач добавила, что во влажной листве могут долго сохраняться возбудители кишечных инфекций и паразиты, особенно если поблизости выгуливаются домашние животные.

