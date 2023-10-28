Ледяной дождь пройдет в Москве в субботу вечером, образуется гололед – синоптик

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ледяной дождь пройдет в Москве в субботу вечером. На дорогах образуется гололед толщиной до 3 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Как отметил синоптик, ледяной дождь в столице начнется в Москве с наступлением сумерек и продлится до вечера.

"Фактическая температура в столице за 16:00 составляет плюс 0,3 градуса, но в 20-километровом секторе выноса воздушных масс столбики термометров уже показывают минус 0,1 – минус 0,7", – отметил Тишковец.

В ближайшие часы переохлажденные капли дождевой воды, падающие из относительно теплого воздуха выше температурной инверсии, при падении и попадании в приземный холодный слой воздуха, температура которого скоро станет отрицательной, начнут превращаться в ледяной дождь. На дорогах образуется гололед толщиной от 0,5 до 3 миллиметров.

Синоптик предупредил, что на дорогах и тротуарах станет скользко. Как отметил Евгений Тишковец, вечером ледяной дождь перейдет в снежную крупу и заряды снега.

Ранее сообщалось, что снег с дождем прогнозируются в столице до утра воскресенья. Из-за перепадов температуры возможно образование гололедицы. Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.