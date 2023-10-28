Снег и дождь будут идти в Москве до утра воскресенья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег с дождем прогнозируются в столице до утра воскресенья. Из-за перепадов температуры возможно образование гололедицы. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, после 16:00 и до утра 29 октября в столице ожидаются дождь, мокрый снег. Сообщается, что переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве достигла 7–9 сантиметров. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Мелихове, Кашире и Коломне. В подмосковных Черустях снежный покров достиг 12 сантиметров.

Из-за снегопада в субботу утром задержали и отменили около 50 рейсов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.