Утерянное эссе Джона Стейнбека впервые опубликуют на английском языке

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Утерянное эссе американского писателя и нобелевского лауреата по литературе Джона Стейнбека на тему перспектив американской демократии впервые опубликуют на английском языке. Об этом пишет "Газета.ру".

Статья вышла в свет еще в 1954 году в журнале Le Figaro на французском языке. Однако отмечается, что изначально Стейнбек написал ее на английском.

Теперь его работа появится в Strand Magazine, сейчас ее готовят к публикации. В издании поделились некоторыми фрагментами статьи.

"Мы часто думаем о Стейнбеке как об авторе художественной литературы, но это произведение показывает его политическую сторону", – отметил редактор Эндрю Гулли.

По мнению писателя, демократия США всегда будет находиться под угрозой, однако это сделает ее только прочнее. Гулли обратил внимание на то, что Стейнбек верит в светлое будущее американского народа, несмотря на то, какое влияние на него оказало антикоммунистическое движение маккартизм.

Кроме того, сам автор пишет, что подобные общественные движения периодически возникали внутри страны под разными названиями, однако каждое из них было обречено на провал.

Эссе Стейнбека предупреждало американцев, что после маккартизма нужно будет бороться с другими угрозами, отметил Гулли. По его мнению, писатель буквально предсказал, что в США настанут тяжелые времена.

Ранее экс-спикер нижней палаты американского конгресса Ньют Гингрич заявил, что действующее политическое руководство Соединенных Штатов оторвано от реальности, а США сталкиваются с масштабным экономическим кризисом.

Он рассказал о подсчетах экономиста Стива Мура, согласно которым, реальные доходы среднего американца за два года снизились на 3 тысячи долларов. Это связано с тем, что стоимость жизни росла быстрее заработной платы.

По мнению Гингрича, масштабную катастрофу в стране учинил действующий президент Джо Байден. Исправить ситуацию, по мнению политика, позволит победа республиканцев на выборах в ноябре.

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