В "Почте России" рассказали, как и почему списывают автомобили

Фото: скриншот видео "Москва • Новости"

В пресс-службе "Почты России" объяснили, как и почему списываются служебные автомобили.

"Последние пару дней широко обсуждается пост фотографа Александра Сашенкова, который обнаружил в Москве закрытую стоянку с выведенными из эксплуатации машинами "Почты России". Мы признательны Александру за подсказку бреши в безопасности объекта, хоть и просим его и других не повторять этот опыт вновь и не нарушать закон", – отметили представители компании.

По словам представителей "Почты России", для доставки 2,5 миллиарда писем, 700 миллионов посылок и 600 миллионов печатных изданий в год организации требуется порядка 17 тысяч авто. В пресс-службе рассказали, что ежегодно эти машины преодолевают 581 миллион километров.

"В этом году мы пополняем свой автопарк 6 тысячами новых машин и надеемся, что каждая из них прослужит подольше. Из этих машин небольшая часть как раз заменит выбывшие, но в большинстве своем они нужны в связи с увеличением объемов почтового обмена – посылок становится больше, и возим мы теперь чаще, чем раньше", – сказали в компании.

Специалисты добавили, что при этом каждому авто нужен соответствующий уход.

"Автомобили из южных регионов, где меньше снега, осадков и коррозий, также живут дольше своих северных коллег. В общем у каждой из машин есть свой заранее известный срок службы", – уточнили в сообщении.

В результате главной причиной, по которой не получается использовать машины вечно, представители "Почты России" назвали безопасность.

"Поэтому мы сознательно списываем автомобили заранее, не дожидаясь их внезапного отказа. Вторая причина – экономика. Собственно, так мы и расстаемся с машинами. Они регулярно проходят ТО, замену расходников и ремонт", – подчеркнули в компании.

Сообщается, что затем машину отправляют на одну из стоянок, после чего ее утилизируют или реализуют.

"Такую стоянку вчера и увидели многие в посте фотографа Александра Сашенкова. Машины на той стоянке в среднем проехали около 505 000 километров каждая, некоторые больше миллиона километров", – уточнили в "Почте России".

Всего на данной стоянке 103 машины разных марок, которые были выпущены более 10 лет назад.

Ранее говорилось, что "Почта России" продаст на аукционе списанные служебные автомобили.