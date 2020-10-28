Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:22

В "Почте России" рассказали, как и почему списывают автомобили

общество

Фото: скриншот видео "Москва • Новости"

В пресс-службе "Почты России" объяснили, как и почему списываются служебные автомобили.

"Последние пару дней широко обсуждается пост фотографа Александра Сашенкова, который обнаружил в Москве закрытую стоянку с выведенными из эксплуатации машинами "Почты России". Мы признательны Александру за подсказку бреши в безопасности объекта, хоть и просим его и других не повторять этот опыт вновь и не нарушать закон", – отметили представители компании.

По словам представителей "Почты России", для доставки 2,5 миллиарда писем, 700 миллионов посылок и 600 миллионов печатных изданий в год организации требуется порядка 17 тысяч авто. В пресс-службе рассказали, что ежегодно эти машины преодолевают 581 миллион километров.

"В этом году мы пополняем свой автопарк 6 тысячами новых машин и надеемся, что каждая из них прослужит подольше. Из этих машин небольшая часть как раз заменит выбывшие, но в большинстве своем они нужны в связи с увеличением объемов почтового обмена – посылок становится больше, и возим мы теперь чаще, чем раньше", – сказали в компании.

Специалисты добавили, что при этом каждому авто нужен соответствующий уход.

"Автомобили из южных регионов, где меньше снега, осадков и коррозий, также живут дольше своих северных коллег. В общем у каждой из машин есть свой заранее известный срок службы", – уточнили в сообщении.

В результате главной причиной, по которой не получается использовать машины вечно, представители "Почты России" назвали безопасность.

"Поэтому мы сознательно списываем автомобили заранее, не дожидаясь их внезапного отказа. Вторая причина – экономика. Собственно, так мы и расстаемся с машинами. Они регулярно проходят ТО, замену расходников и ремонт", – подчеркнули в компании.

Сообщается, что затем машину отправляют на одну из стоянок, после чего ее утилизируют или реализуют.

"Такую стоянку вчера и увидели многие в посте фотографа Александра Сашенкова. Машины на той стоянке в среднем проехали около 505 000 километров каждая, некоторые больше миллиона километров", – уточнили в "Почте России".

Всего на данной стоянке 103 машины разных марок, которые были выпущены более 10 лет назад.

Ранее говорилось, что "Почта России" продаст на аукционе списанные служебные автомобили.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать