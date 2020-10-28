В "Почте России" рассказали, как и почему списывают автомобили

Фото: скриншот видео "Москва • Новости"
В пресс-службе "Почты России" объяснили, как и почему списываются служебные автомобили.
"Последние пару дней широко обсуждается пост фотографа Александра Сашенкова, который обнаружил в Москве закрытую стоянку с выведенными из эксплуатации машинами "Почты России". Мы признательны Александру за подсказку бреши в безопасности объекта, хоть и просим его и других не повторять этот опыт вновь и не нарушать закон", – отметили представители компании.
По словам представителей "Почты России", для доставки 2,5 миллиарда писем, 700 миллионов посылок и 600 миллионов печатных изданий в год организации требуется порядка 17 тысяч авто. В пресс-службе рассказали, что ежегодно эти машины преодолевают 581 миллион километров.
"В этом году мы пополняем свой автопарк 6 тысячами новых машин и надеемся, что каждая из них прослужит подольше. Из этих машин небольшая часть как раз заменит выбывшие, но в большинстве своем они нужны в связи с увеличением объемов почтового обмена – посылок становится больше, и возим мы теперь чаще, чем раньше", – сказали в компании.
Специалисты добавили, что при этом каждому авто нужен соответствующий уход.
"Автомобили из южных регионов, где меньше снега, осадков и коррозий, также живут дольше своих северных коллег. В общем у каждой из машин есть свой заранее известный срок службы", – уточнили в сообщении.
В результате главной причиной, по которой не получается использовать машины вечно, представители "Почты России" назвали безопасность.
"Поэтому мы сознательно списываем автомобили заранее, не дожидаясь их внезапного отказа. Вторая причина – экономика. Собственно, так мы и расстаемся с машинами. Они регулярно проходят ТО, замену расходников и ремонт", – подчеркнули в компании.
Сообщается, что затем машину отправляют на одну из стоянок, после чего ее утилизируют или реализуют.
"Такую стоянку вчера и увидели многие в посте фотографа Александра Сашенкова. Машины на той стоянке в среднем проехали около 505 000 километров каждая, некоторые больше миллиона километров", – уточнили в "Почте России".
Всего на данной стоянке 103 машины разных марок, которые были выпущены более 10 лет назад.
Ранее говорилось, что "Почта России" продаст на аукционе списанные служебные автомобили.
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