Эксперт спрогнозировал исчезновение профессии рентгенолога

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Благодаря автоматизации и цифровизации в ближайшие десять лет профессия рентгенолога может уйти в прошлое.
"На рынке труда будут востребованы врачи общей практики, ЛОРы и хирурги, которые будут работать с манипулятором. Отпадет же необходимость в рентгенологах, поскольку рентген заменит КТ, МРТ. Сейчас переизбытка среди медицинских специалистов не наблюдается", – рассказала Агентству "Москва" представитель кадрового агентства "КАУС-Медицина" Екатерина Крупина.
Эксперты вместе с тем прогнозируют появление новых околомедицинских профессий в России. По мнению специалистов, в ближайшем будущем может появиться новая хирургическая специальность – дизайнер внешности.
Специалисты по рекрутингу считают, что в скором времени самыми востребованными в стране станут специалисты по робототехнике и автоматизации, программисты, проектировщики и создатели виртуальной реальности. Люди хотят долго жить, поэтому большим спросом будут пользоваться генные и биоинженеры на 3D-принтинг, биоинформатики, специалисты в области фармацевтики и биофармаоклогии, которые будут создавать новые биопрепараты.
Если говорить о гуманитарных специальностях, очень востребованными станут профессии, связанные с новыми технологиями развлечений и онлайн-образования. Будет большой спрос на продюсеров – начиная с продюсера компьютерных игр и заканчивая образовательными онлайн-курсов. Компаниям будут нужны специалисты по маркетингу и digital-маркетингу (интернет-маркетинг). Не останутся без работы и психологи, поскольку будут востребованы навыки работы с людьми.
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