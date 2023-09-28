Работодатели смогут отследить и оплатить штрафы через новый сервис Роструда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роструд запустил новый сервис, через который работодатели могут отслеживать и оплачивать штрафы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работодатели смогут получать информацию о штрафах со стороны инспекции труда через личный кабинет на портале "Онлайнинспекция.рф", а также онлайн их оплачивать.

По сообщению пресс-службы, сервис предназначен для работодателей, оформленных как юридические лица, и доступен в личном кабинете в разделе "Мои штрафы" на портале Роструда. Если инспекция оштрафует работодателя, то соответствующая информация появится в его личном кабинете, а на электронную почту пользователя поступит уведомление.

Ранее сообщалось, что с 1 октября этого года на 10,5% увеличат оклад военным, проходящим службу по контракту или призыву и в войсках национальной гвардии РФ, сотрудникам органов внутренних дел РФ, таможенных органов, лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи и другим.