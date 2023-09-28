Эксперт по фэншуй объяснила, как исправить ухудшающие энергетику дома факторы

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С помощью искусственных растений, зеркала и освященных предметов можно сгладить неблагоприятное влияние некоторых факторов на энергетику дома. Об этом Москве 24 рассказала мастер фэншуй Татьяна Чодрон.

По ее словам, не лучшим образом на энергетике жилища сказывается обилие в нем острых углов. Чтобы исправить это, можно расставить возле них искусственные растения: визуально разбивая углы, делая их "мягче".



Татьяна Чодрон мастер фэншуй При этом особое внимание надо уделить углам, которые направлены на кровати и двери. В этих случаях они оказывают самое сильное негативное влияние.

Неблагоприятным фактором в фэншуй считается и направленный на дом угол соседнего здания.

"Однако если он не нацелен именно на нашу квартиру, о нем можно просто забыть", – успокоила Чодрон.

А вот если он все же "бьет" по квартире, можно установить за окном круглое вогнутое зеркало – таким образом, чтобы вредный объект в нем отражался. Это не спасет положение полностью, но все же улучшит ситуацию, отметила эксперт.

Также неблагоприятно для энергетики дома, когда рядом расположено кладбище. В этом случае можно посоветовать держать в доме как можно больше освященных предметов. Это поможет снизить и даже нейтрализовать негативное влияние, пояснила Чодрон.

Ранее эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева рассказала о привычках, от которых зависит благополучие жильцов дома. Например, она посоветовала всегда по возвращении домой переодеваться в домашнее и не вносить в жилые комнаты верхнюю одежду.