Новые образовательные программы появились в центре городской службы занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Две новые образовательные программы появились в учебном центре "Профессионал" службы занятости Москвы. За неделю в рамках онлайн-обучения горожане смогут научиться продвигать товары на маркетплейсах и работать с отзывами, сообщает сайт мэра и правительства столицы.
Директор центра Елена Крутицкая напомнила, что в "Профессионале" в этом году создали программу "Менеджер по работе с маркетплейсами". Ее участниками стали свыше 700 человек. И, как уточнила эксперт, в связи с востребованностью таких программ возникло предложение создать новые направления.
По словам Крутицкой, рынок онлайн-продаж и работающие на нем специалисты на сегодняшний день становятся все более востребованными. Кроме того, профессии в этой сфере являются хорошо оплачиваемыми.
На недельное дистанционное обучение смогут оформить запись люди с образованием не ниже среднего профессионального. Для успешного освоения программы нужны будут лишь базовые навыки работы на компьютере. Ближайший курс начнется уже в октябре.
В рамках программы "Нейминг и рич-контент" специалисты расскажут, как создавать и публиковать продающие карточки товаров на маркетплейсах, делать простые графические картинки и привлекать внимание клиентов для хороших продаж.
На курсе "Коммуникационный менеджмент" научат работать с претензиями и отзывами, а также комментариями в соцсетях. Кроме того, всем, кто прошел обучение в "Профессионале", окажут помощь в устройстве на работу.
Ранее стало известно, что с начала 2022 года в учебном центре "Профессионал" новую профессию получили около 2 тысяч человек. Отмечалось, что чаще всего москвичи выбирали ИТ-специальности – программирование, 3D-моделирование, дата-аналитику, а также курсы по маркетингу, бухучету и управлению закупками.
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