Диетолог прокомментировала состав армейского сухпайка

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Продукты в сухом пайке, который выдадут мобилизованным, богаты витаминами группы B, железом, цинком и клетчаткой. Об этом Москве 24 рассказала диетолог Елена Соломатина, добавив, что каждый ингредиент продуман и тщательно подобран.
Ранее стало известно, что в сухой паек вошли консервированный бекон, печеночный паштет и паштет "Нежный", плавленый сыр и икра из овощей. Вместо хлеба в него кладут галеты. Среди вторых блюд – рисовая каша с говядиной, говяжьи тефтели, а также сама говядина с зеленым горошком и морковью. Кроме того, в сухпаек вошли повидло, шоколад, сахар, чай, кофе, сухие сливки и сухой фруктовый концентрат.
То, что вместо хлеба в пайке галеты, совершенно оправдано, сказала диетолог: хлеб будет либо плесневеть, либо в его составе могут быть добавки, при которых он станет дубовым, объяснила она. Паштеты же быстро усваиваются в организме и не отягощают желудок, отметила эксперт.
"Овощная икра обязательно необходима, в овощах содержится клетчатка. Она нужна для того, чтобы нормально работал кишечник. От микрофлоры там зависит состояние иммунной, нервной систем. В экстремальных ситуациях человек испытывает очень большие перегрузки. Этот паек поможет организму быстро к этому адаптироваться", – рассказала Соломатина.
Шоколад, в свою очередь, является антиоксидантом и хорошо поддерживает сердечно-сосудистую систему. Кроме того, там много магния, который успокаивает нервную систему, подчеркнула специалист. "При этом он ее не расслабляет. Магний дает возможность сконцентрироваться и понижает давление в стрессовых ситуациях. Плюс, конечно, это источник энергии", – пояснила диетолог.
Тефтели во вторых блюдах тоже оправданны, потому что в таком виде мясо легко усваивается. Рис же является энергетическим концентратом и источником витаминов группы B, сказала Соломатина. "Рис повышает уровень глюкозы в крови. Но здесь он скомпенсирован говядиной. Это не даст глюкозе резко повыситься: энергия будет растягиваться на долгое время", – указала эксперт.
"Нельзя сбрасывать со счетов, что наш сухой паек отличается от пайка, например, итальянцев или американцев. Сюда включены родные знакомые вкусы, к которым человек привык с детства. Для мозга это привычная еда, он чувствует удовлетворение. Кроме того, это низкоаллергенные продукты. Каждый ингредиент очень продуман", – заключила диетолог.
Ранее стало известно, что подпавших под частичную мобилизацию граждан обеспечат трехразовым горячим питанием и индивидуальными пайками. Паек при этом будут выдавать, только если доставка горячего окажется недоступна.
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