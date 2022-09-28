Диетолог прокомментировала состав армейского сухпайка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Продукты в сухом пайке, который выдадут мобилизованным, богаты витаминами группы B, железом, цинком и клетчаткой. Об этом Москве 24 рассказала диетолог Елена Соломатина, добавив, что каждый ингредиент продуман и тщательно подобран.

Ранее стало известно, что в сухой паек вошли консервированный бекон, печеночный паштет и паштет "Нежный", плавленый сыр и икра из овощей. Вместо хлеба в него кладут галеты. Среди вторых блюд – рисовая каша с говядиной, говяжьи тефтели, а также сама говядина с зеленым горошком и морковью. Кроме того, в сухпаек вошли повидло, шоколад, сахар, чай, кофе, сухие сливки и сухой фруктовый концентрат.

То, что вместо хлеба в пайке галеты, совершенно оправдано, сказала диетолог: хлеб будет либо плесневеть, либо в его составе могут быть добавки, при которых он станет дубовым, объяснила она. Паштеты же быстро усваиваются в организме и не отягощают желудок, отметила эксперт.





Елена Соломатина диетолог Печеночный паштет – это концентрат полезных веществ. Помимо белка, там цинк, витамины группы B, очень много железа. Тот комплекс, который дает возможность организму нормально функционировать. Это суперпродукт.

"Овощная икра обязательно необходима, в овощах содержится клетчатка. Она нужна для того, чтобы нормально работал кишечник. От микрофлоры там зависит состояние иммунной, нервной систем. В экстремальных ситуациях человек испытывает очень большие перегрузки. Этот паек поможет организму быстро к этому адаптироваться", – рассказала Соломатина.

Шоколад, в свою очередь, является антиоксидантом и хорошо поддерживает сердечно-сосудистую систему. Кроме того, там много магния, который успокаивает нервную систему, подчеркнула специалист. "При этом он ее не расслабляет. Магний дает возможность сконцентрироваться и понижает давление в стрессовых ситуациях. Плюс, конечно, это источник энергии", – пояснила диетолог.

Тефтели во вторых блюдах тоже оправданны, потому что в таком виде мясо легко усваивается. Рис же является энергетическим концентратом и источником витаминов группы B, сказала Соломатина. "Рис повышает уровень глюкозы в крови. Но здесь он скомпенсирован говядиной. Это не даст глюкозе резко повыситься: энергия будет растягиваться на долгое время", – указала эксперт.





Елена Соломатина диетолог Морковь во втором блюде является источником каротиноидов. Они помогают быстрее восстанавливаться коже, слизистой. В горошке есть холин – это предшественник ацетилхолина, который дает скорость реакции. Он же отвечает за то, чтобы была возможность точнее целиться.

"Нельзя сбрасывать со счетов, что наш сухой паек отличается от пайка, например, итальянцев или американцев. Сюда включены родные знакомые вкусы, к которым человек привык с детства. Для мозга это привычная еда, он чувствует удовлетворение. Кроме того, это низкоаллергенные продукты. Каждый ингредиент очень продуман", – заключила диетолог.

Ранее стало известно, что подпавших под частичную мобилизацию граждан обеспечат трехразовым горячим питанием и индивидуальными пайками. Паек при этом будут выдавать, только если доставка горячего окажется недоступна.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!