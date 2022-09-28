В экспертном совете при ЦБ назвали риски при обналичивании денег

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Заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал о рисках, которые несет обналичивание денег. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт заявил, что в периоды экономической неопределенности люди чаще снимают наличные с карт и счетов, поскольку не понимают, останется ли стабильной финансовая система.
"Конечно, каждый решает сам для себя, как поступать с собственными средствами, но не надо забывать о том, что есть гарантия по вкладам от государства на 1,4 миллиона. С 2004 года это правило работает безостановочно и безошибочно вне зависимости от ситуации", – заявил Мехтиев.
Он добавил, что под этот потолок подпадают порядка 99% вкладов населения.
В случае со снятием наличных зампред экспертного совета ЦБ порекомендовал выяснить, где можно будет хранить снятую со счета сумму. Для этого подходит сейф, но многие такие хранилища раскупили еще в пандемию.
Кроме того, Мехтиев указал на риск обесценивания сбережений из-за инфляции. Компенсировать убыток за счет процентов также не получится. Наконец присутствие большой суммы наличных может "искушать" на крупные покупки, считает специалист.
Ранее банк "Открытие" провел опрос, согласно которому каждый пятый россиянин пользуется сезонными вкладами с повышенными ставками. Чаще всего такой услугой пользуются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%), а также в Москве и Московской области (30%).
Россияне начали избавляться от западной валюты
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