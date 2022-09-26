Каждый пятый россиянин пользуется сезонными вкладами в банках – опрос

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Каждый пятый россиянин пользуется сезонными вкладами с повышенными ставками. Такие результаты получил банк "Открытие", опросив тысячу человек в возрасте 18–65 лет во всех регионах России.
21% опрошенных имеют действующие сезонные вклады с повышенной ставкой. Открыть сезонный вклад, если найдут достойное предложение, готовы 26% респондентов, 24% раньше оформляли сезонные вклады, а 29% никогда не открывали сезонных вкладов и не собираются.
Больше всего тех, кто пользуется такими вкладами, – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%), а также в Москве и Московской области (30%). Меньше всего – на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (по 12%).
По данным банка, за три недели сентября клиенты оформили в два раза больше вкладов и накопительных счетов, чем за аналогичный период предыдущих месяцев, – почти 170 тысяч, – а количество активных сберегателей за это время выросло на 4%. Всего новые клиенты разместили на сберегательных продуктах более 33 миллиардов рублей. Отмечается, что большая часть вкладов – почти 58% – были оформлены в отделениях, а 42% – в дистанционных каналах. При этом накопительные счета клиенты оформляют онлайн – около 80% открытий за сентябрь.
Наиболее активным стал период рекламной кампании с участием актеров Константина Хабенского и Марины Кравец. Тогда клиенты открывали порядка 15 тысяч вкладов и накопительных счетов в день.
Ранее сообщалось, что в России могут появиться безотзывные долгосрочные вклады под более высокий процент. Законопроект о таких вкладах готовится в Госдуме. По словам главы комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, более высокая процентная ставка может быть доступна заявителю при открытии счета на срок от трех лет. Средства со вкладов нельзя будет снять раньше, чем до истечения срока договора.
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