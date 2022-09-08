ЦБ продлил запрет банкам взимать комиссию за выдачу валюты со счетов физлиц

Фото: Москва 24/Никита Симонов
ЦБ решил продлить до марта следующего года запрет банкам взимать комиссию за выдачу валюты со счетов физлиц. Соответствующая информация появилась на сайте Банка России.
"Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов", – говорится в материале.
К решению не взимать комиссию пришли еще в марте этого года, мера должна была действовать до 9 сентября.
В ЦБ также уточнили, что до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.
Ранее первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что валютные счета россиян фактически являются рублевыми. Он подчеркнул, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.
Он пояснил, что банки без затруднений могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях, но исполнение обязательств платежом в "токсичных валютах" становится все более проблематичным.
Россияне начали избавляться от западной валюты
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