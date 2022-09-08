ЦБ продлил запрет банкам взимать комиссию за выдачу валюты со счетов физлиц

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ЦБ решил продлить до марта следующего года запрет банкам взимать комиссию за выдачу валюты со счетов физлиц. Соответствующая информация появилась на сайте Банка России.

"Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов", – говорится в материале.

К решению не взимать комиссию пришли еще в марте этого года, мера должна была действовать до 9 сентября.

В ЦБ также уточнили, что до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Ранее первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что валютные счета россиян фактически являются рублевыми. Он подчеркнул, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

Он пояснил, что банки без затруднений могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях, но исполнение обязательств платежом в "токсичных валютах" становится все более проблематичным.