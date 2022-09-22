ГД подготовит законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах под высокий процент

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Госдума России работает над подготовкой проекта о безотзывных долгосрочных вкладах под более высокий процент. Об этом сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, более высокая процентная ставка может быть доступна заявителю при открытии счета на срок от трех лет.

"Это должны быть долгосрочные вклады, соответственно, так скажем, больше трех лет, тогда они могут быть безотзывными. Но по ним проценты могут быть выше, естественно", – цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время в России нет возможности оформления безотзывных вкладов. Лица, имеющие накопления в банках, могут потребовать отзыв денежных средств в любое время, а организации обязаны вернуть их.

Средства со вкладов, упомянутых Аксаковым, нельзя будет снять раньше, чем до истечения срока договора.

Ранее руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта Банка" Геннадий Чаусов предупредил россиян о предстоящем снижении ставок по вкладам после выгодного сентября.

Чаусов рассказал, что во многих банках есть предложения с повышенными ставками в пределах от 7 до 9,15% годовых, подчеркнув краткосрочность данного предложения.

С 25 июля Сбербанк снизил ставки по вкладам до 7%. Данные условия доступны при наличии годовой подписки на сервисы банка СберПрайм+ и при открытии вклада онлайн и на срок в один год. При этом минимальная сумма вклада должна составлять не менее 100 тысяч рублей.

