Около 220 тыс победителей программы "Миллион призов" активировали выигрышные коды

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Около 220 тысяч победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" активировали выигрышные коды, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщили в пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты, большинство победителей начали активно менять призовые баллы на промокоды у компаний-партнеров.

"Всего по итогам акции были определены более 250 тысяч победителей. С 18 по 20 сентября организаторы разыграли 21 квартиру, 100 легковых автомобилей и 250 тысяч призов в виде призовых баллов (один балл равен одному рублю)", – говорится в сообщении.

В настоящее время горожане активировали 20 из 21 кода на выигранные квартиры и 93 из 100 на автомобили. Активировать выигранные коды можно до 30 сентября, после коды будут аннулированы.

Активировавших код горожан, которые выиграли квартиру, пригласят 4 октября в 16:00 на встречу с организаторами акции, где им расскажут порядок передачи приза.

Председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов рассказал, что квартиры будут передаваться безвозмездно путем заключения договора дарения.

"Важно помнить: москвичам необходимо остерегаться мошенников и действовать исключительно согласно инструкциям на официальном сайте программы", – предостерег Платонов.

С 15 октября начнется выдача выигранных автомобилей. Для этого победителей пригласят в автоцентр.

Те, кто выиграл призовые баллы номиналом от 10 до 100 тысяч (один балл равен одному рублю), могут до 31 декабря обменять их на промокоды у партнеров и потратить до 1 апреля 2022 года.

Большинство призовых баллов горожане обменяли на промокоды в продуктовых магазинах, а также в магазинах одежды, обуви и товаров для дома.

У победителей акции популярной оказалась услуга "Пополнение карты "Тройка". Кроме того, 25 миллионов рублей было перечислено на благотворительность.

Как стало известно ранее, самый распространенный фонд у москвичей – "Справедливая помощь Доктора Лизы". Туда перечислили больше 10 миллионов рублей. Также популярными стали благотворительные фонды помощи бездомным животным "Котодетки" и "Ника". Первому перевели около 8,7 миллиона рублей, а "Нике" – 4 миллиона рублей.

Ранее победители розыгрыша призов среди участников ДЭГ поделились впечатлениями. Акция проводилась в ходе парламентских и муниципальных выборов в столице, которые проходили с 17 по 19 сентября.

