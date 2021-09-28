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Общество

07:56

Названы актуальные вакансии с зарплатой 300 тысяч рублей

общество

Фото: depositphotos/gregorylee

Сервис "Работа.ру" изучил базу вакансий и подобрал должности с зарплатой 300 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".

В частности, такую зарплату предлагают пилоту вертолета Robinson в Южно-Сахалинске. Соискателю нужно иметь летное образование не ниже среднего специального, коммерческое пилотское свидетельство, опыт работы не менее трех лет и допуск к подбору посадочных площадок. Также он должен уметь правильно оценивать метеорологическую и аэронавигационную обстановку. Работодатель предоставляет иногородним соискателям жилье, также он оплачивает проезд к месту работы.

Такую же зарплату предлагают семейной паре, которая будет заниматься ведением хозяйства загородного дома в Московской области. В обязанности мужчины будет входить контроль за техническим состоянием загородного дома и прилегающей территории, организация работы персонала, обслуживание инженерных систем дома, выполнение слесарных работ, а также закупка продуктов и товаров для дома.

Женщине нужно будет заниматься домашней работой – глажкой, стиркой, уходом за VIP-гардеробом, а также уборкой и уходом за сложными поверхностями. Чтобы устроиться на работу, паре необходим опыт работы в аналогичных позициях, а также наличие технического образования у мужчины.

В Москве 300 тысяч рублей готовы заплатить специалисту по тендерам. На эту должность рассматриваются только опытные специалисты. В их обязанности войдут разработка определенного направления, подбор, анализ и просчет тендеров по ней, взаимодействие с поставщиками, подготовка документации, контроль исполнения контракта.

Чтобы трудоустроиться, кандидату обязательно знание законодательства в области проведения конкурсных торгов, умение работать с тендерной документацией, а также ведение переговоров и выстраивание долгосрочных отношений с партнерами. Вакансия подразумевает сдельную оплату труда.

300 тысяч может получить проходчик в Воркуте. Ему предстоит выполнять проходку горизонтальных, вертикальных и наклонных работ, бурить скважины перфораторами и самоходными буровыми установками, возводить капитальную крепь. Соискателю необходим опыт в аналогичной должности. Компания предоставляет ему проживание и питание на период вахты, оплачивает затраты на проезд к месту работы и предоставляет дополнительный отпуск.

Такую же зарплату в столице может получить менеджер по экспорту. В его обязанности войдет поиск новых надежных клиентов в странах СНГ, Европы, а также в США, Китае и Канаде. Также ему надо будет вести контракты и обеспечивать транспортную логистику. Работодатель требует наличие опыта работы в сфере экспорта продуктов питания и напитков. Также соискатель должен уметь проводить успешные переговоры с первыми лицами компаний. Возможны редкие командировки.

Ранее россияне назвали размер достойной заработной платы. По мнению четверти опрошенных (26%) он должен вдвое превышать их текущий доход.

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