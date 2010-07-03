Фельдшер извинилась за фото пациентов и циничные комментарии

Фото: соцсети

Фельдшер скорой помощи из Воронежа принесла извинения за снимки травмированных пациентов у себя в Instagram.

Женщина сопровождала фотографии циничными комментариями. На снимках были пациенты с колотыми ранениями, отрезанный шкафом палец ребенка, мужчина из ВДВ с ранением головы.

"В моей работе была допущена огромная ошибка. Были выставлены личные данные пациентов и некорректные кадры в Instagram. Дорожу своей работой, люблю работу и приношу извинения всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры", – сказала женщина. Все провокационные снимки удалены.

В департаменте здравоохранения региона сообщили о служебной проверке в отношении фельдшера. Совместно с Ассоциацией работников здравоохранения Воронежской области планируется вынести на обсуждение вопрос этики поведения медработников в публичном пространстве.

В августе прошлого года в Сети разгорелся скандал из-за селфи, которое сделал врач-анестезиолог в одной из больниц Башкирии. На фото прямо из операционной попало лицо пациента, находящегося под наркозом. Общественность мгновенно отреагировала на такой поступок, и фото с гневными комментариями разлетелось в интернете. После волны обвинений от простых людей, анестезиолог стал получать знаки поддержки от коллег по всей России. Врачи запустили флешмоб с хештегом #АнестезиологТожеЧеловек.

По словам специалистов, если человек является врачом, то в такой ситуации он попадает под действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В статье 13 говорится о том, что существует врачебная тайна. И разглашению не подлежит не только диагноз и состояние здоровья человека, но и сам факт обращения к врачу. В Кодексе административных правонарушений сказано о том, что человек, разгласивший тайну, будет оштрафован.

Следственный комитет теоретически может найти в таком случае какие-то факты нарушения. Например, статья 137 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") предусматривает ответственность за незаконное собирание или распространение информации о частной жизни человека.

