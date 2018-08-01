Селфи в операционной: имидж или репутация?

Недавно в Сети разгорелся скандал из-за селфи, которое сделал врач-анестезиолог в одной из больниц Башкирии. На фото прямо из операционной попало лицо пациента, находящегося под наркозом. Общественность мгновенно отреагировала на такой поступок, и фото с гневными комментариями разлетелось в интернете. А вы хоть раз задумывались о том, к чему могут привести ваши невинные снимки, опубликованные в Сети? Корреспондент портала Москва 24 выяснил, кто рискует получить наказание за неэтичное поведение, и почему желание "хайпануть" занимает место морали.

Медик сделал селфи в операционной во время самого процесса, хотя, наверное, должен был выполнять свои рабочие обязанности в этот момент. Со вторым снимком ему уже помогли коллеги, здесь также отчетливо видно лицо пациента. Врач выложил фотографии на своей странице в соцсети, и затем начались репосты в различные группы. После волны обвинений от простых людей, анестезиолог стал получать знаки поддержки от коллег по всей России. Врачи запустили флешмоб с хештегом #АнестезиологТожеЧеловек, но пока никто не решился запечатлеть в кадре лицо пациента, находящегося без сознания. Думал ли врач, который до этого селфи имел хорошую репутацию, чем может закончится такой поступок?

Чем это может грозить

Как пояснил член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Сергей Афанасьев, если человек является врачом, то в такой ситуации он попадает под действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В статье 13 говорится о том, что существует врачебная тайна. И разглашению не подлежит не только диагноз и состояние здоровья человека, но и сам факт обращения к врачу. В Кодексе административных правонарушений сказано о том, что человек, разгласивший тайну, будет оштрафован.

Следственный комитет теоретически может найти в таком случае какие-то факты нарушения. Например, статья 137 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") предусматривает ответственность за незаконное собирание или распространение информации о частной жизни человека.



Сергей Афанасьев кандидат юридических наук, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии "Совершенно точно здесь есть нарушение врачебной этики. Мне так кажется, он должен быть уволен. Может быть, оштрафован в соответствии со статьей 13.14 КоАП РФ ("Разглашение информации с ограниченным доступом"), но уголовной ответственности, я думаю, здесь нет".



А теперь представьте, вы едете в электричке и фотографируетесь на фоне людей. Или сделали селфи на фоне спящего друга, выложили это в Сеть, а друг шутку не понял. Неужели вы тоже должны быть привлечены к ответственности? Скорее всего, нет. Здесь разница в том, что человек, разместивший селфи – врач, и он раскрыл врачебную тайну, сам факт обращения к врачу.

Фотографии операций во Вторую мировую войну

Некоторые склонны отсылать ко временам Второй мировой войны, когда в госпиталях нормальной практикой было фотографировать хирургов на фоне раненых, во время операций. Например, фотография ниже была сделана в 1942 году в Сталинграде. На ней главный хирург полевого госпиталя № 2208 Г. Т. Власов оперирует бойца. Ему ассистируют операционная сестра В. Панферова и перевязочная сестра М. Захарова.

А на этой фотографии запечатлены сразу 2 пациента на кушетках в госпитале.

Конечно, формат фотографий здесь совсем другой. Несмотря на наличие оперируемых в кадре, это не селфи с ноткой самолюбования, а работа военного фотографа. Снимки делались для того, чтобы зафиксировать деятельность медиков на полях и в тылу. Более того, во времена Второй мировой врачи разрабатывали и пробовали применять новые, более эффективные методы лечения. Фото операций делались с целью исследований. В дальнейшем это позволяло проводить более точную диагностику, подбирать правильные методы лечения и минимизировать последствия травм.

А вот фотография уже американского солдата.

Фото: Президентская библиотека Ф.Д. Рузвельта

Бойцу по имени Рой Хамфрей (Roy W. Humphrey) делают переливание крови из пакета с сухой плазмой после того, как он был ранен осколком. Использование сухой плазмы во время Второй мировой войны сократило количество смертей, вызываемых кровотечением, и стало жизненно важным элементом в лечении раненых на полях сражений.



Леонид Борисенко доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры "Медицина катастроф" РМАПО "Такие случаи были, но они не являлись массовыми. Это считалось неэтичным и никогда не одобрялось, если только не делалось в медицинских целях. Для медицинских исследований фотографировали постоянно, но в кадре был не "хирург на фоне пациента", а, например, снимали визуальное состояние больного, чтобы можно было диагностику показывать".

Флешмоб шагает по стране

В поддержку башкирского анестезиолога выступили врачи по всей России, запустив в Сети флешмоб с фотографиями с рабочих мест, из операционных или просто в медицинских масках. Одни ставят в противовес неэтичные фотографии полуоголенных ягодиц и грудей девушек, которыми полон интернет. Другие рассуждают на тему образа "правильного врача", показывая свой красный маникюр и идеально выглаженный халат. Третьи делают фото во время укола подопытной мыши.

Стоит отметить, что фотографии во время операций делаются весьма регулярно, но исключительно в медицинских целях и для получения дистанционной консультации более опытных и компетентных в данной области врачей. Своим опытом поделился врач-хирург с 18-летним стажем Городской клинической больницы № 1 в г. Чита Сергей Лоскутников:



Сергей Лоскутников врач-хирург, Городская клиническая больница № 1, г. Чита "Фото мы делаем регулярно, сейчас даже идет речь об установке видеокамеры с трансляцией через интернет. Но все это делается с одной целью, чтобы сразу интраоперационно получить консультацию более опытного хирурга (например, врача из Москвы), и там в кадре присутствуют только рабочие моменты, а не лица пациентов. Если в кадре есть лицо, то предупреждаем, что это для рабочих моментов, иногда его ретушируем для соблюдения закона. В данном случае анестезиолог сделал фото для увеселения и забросил в соцсеть, тут уж, извините, он перешел грань".



"С другой стороны, за многие годы работы происходит профессиональное притупление чувств, и то, что является обычной работой для врача, просто шокирует общественность. Если бы фото было не в общей Сети, а на профессиональном сайте анестезиологов-реаниматологов, сейчас бы этой темы не было, для них это является нормой", – отмечает хирург.

Медики, которые не принимают участие во флешмобе, также говорят о важности неразглашения врачебной тайны, которую нарушил анестезиолог из Башкирии. Ведь женщина, попавшая в кадр, могла скрывать от родственников и друзей тот факт, что у нее была операция. А тут это стало достоянием общественности. Многие простые люди, понимая, что любой из них может оказаться в руках врача в подобной ситуации, осуждают и поступок анестезиолога, и последовавший за ним всплеск фотографий в поддержку.



Сергей Афанасьев кандидат юридических наук, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии "Если запустили такой флешмоб, то это уже совсем плохо, это говорит о деградации системы. Зачем его поддерживать? Его надо осудить. Не надо считать себя бандой, все забыли о приличиях, об этике, это неправильная солидарность, которая убивает профессию".

Имидж или этика?

К сожалению, в век соцсетей человек становится заложником своего имиджа в интернете и старается максимально выделиться на фоне других. Часто мораль и этика уходят на второй план, и неприятные инциденты с селфи периодически случаются по всему миру.

В 2015 году в Татарстане двое молодых пожарных сфотографировались на фоне горящего здания – торгового центра "Адмирал", после чего были обвинены общественностью в халатном отношении к работе. В том пожаре погибло 19 человек, в том числе сотрудник МЧС, подполковник Сергей Костин, у которого остались жена и двое детей. Сотрудники, сделавшие селфи, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Пожарные сделали селфи на фоне горящего ТЦ "Адмирал" в Казани

Подобный случай произошел с пожарными в Китае, которые были уволены за селфи на фоне горящих зданий в городе Яньшань. Причиной увольнения стало игнорирование рабочих обязанностей.

Но первое место по количеству неординарных фотографий все же занимают медицинские работники. Два года назад в Кишиневе студентка Медицинского университета выложила фото на фоне пациента, которого в этот момент реанимировали. А фельдшер бригады скорой помощи из Кирова была уволена за то, что выложила в соцсети фото на фоне человека, который лежал без сознания. Женщина сопроводила снимок злобным комментарием и хештегами. Другой ее снимок был с неприличным жестом – поднятым вверх средним пальцем, опять же, на фоне бессознательно лежащего человека.

В погоне за популярностью в соцсетях люди стали забывать о простой человеческой этике. И в реальной жизни обратной стороной этого может стать рана в сердце близкого человека или оскорбление совершенно незнакомого, но случайно попавшего в кадр. Необходимо иметь большую внутреннюю силу, чтобы сохранить в себе моральные принципы, даже когда их на каждом шагу нарушают другие. А человечность есть не что иное, как проявление любви.

Наталья Лоскутникова