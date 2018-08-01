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Москва 24

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Общество

1 августа, 00:00

Селфи в операционной: имидж или репутация?

общество истории медицина

Недавно в Сети разгорелся скандал из-за селфи, которое сделал врач-анестезиолог в одной из больниц Башкирии. На фото прямо из операционной попало лицо пациента, находящегося под наркозом. Общественность мгновенно отреагировала на такой поступок, и фото с гневными комментариями разлетелось в интернете. А вы хоть раз задумывались о том, к чему могут привести ваши невинные снимки, опубликованные в Сети? Корреспондент портала Москва 24 выяснил, кто рискует получить наказание за неэтичное поведение, и почему желание "хайпануть" занимает место морали.

Фото: ufa.kp.ru

Медик сделал селфи в операционной во время самого процесса, хотя, наверное, должен был выполнять свои рабочие обязанности в этот момент. Со вторым снимком ему уже помогли коллеги, здесь также отчетливо видно лицо пациента. Врач выложил фотографии на своей странице в соцсети, и затем начались репосты в различные группы. После волны обвинений от простых людей, анестезиолог стал получать знаки поддержки от коллег по всей России. Врачи запустили флешмоб с хештегом #АнестезиологТожеЧеловек, но пока никто не решился запечатлеть в кадре лицо пациента, находящегося без сознания. Думал ли врач, который до этого селфи имел хорошую репутацию, чем может закончится такой поступок?

Чем это может грозить

Как пояснил член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Сергей Афанасьев, если человек является врачом, то в такой ситуации он попадает под действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В статье 13 говорится о том, что существует врачебная тайна. И разглашению не подлежит не только диагноз и состояние здоровья человека, но и сам факт обращения к врачу. В Кодексе административных правонарушений сказано о том, что человек, разгласивший тайну, будет оштрафован.

Следственный комитет теоретически может найти в таком случае какие-то факты нарушения. Например, статья 137 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") предусматривает ответственность за незаконное собирание или распространение информации о частной жизни человека.

"Совершенно точно здесь есть нарушение врачебной этики. Мне так кажется, он должен быть уволен. Может быть, оштрафован в соответствии со статьей 13.14 КоАП РФ ("Разглашение информации с ограниченным доступом"), но уголовной ответственности, я думаю, здесь нет".
Сергей Афанасьев
кандидат юридических наук, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии


А теперь представьте, вы едете в электричке и фотографируетесь на фоне людей. Или сделали селфи на фоне спящего друга, выложили это в Сеть, а друг шутку не понял. Неужели вы тоже должны быть привлечены к ответственности? Скорее всего, нет. Здесь разница в том, что человек, разместивший селфи – врач, и он раскрыл врачебную тайну, сам факт обращения к врачу.

Фотографии операций во Вторую мировую войну

Некоторые склонны отсылать ко временам Второй мировой войны, когда в госпиталях нормальной практикой было фотографировать хирургов на фоне раненых, во время операций. Например, фотография ниже была сделана в 1942 году в Сталинграде. На ней главный хирург полевого госпиталя № 2208 Г. Т. Власов оперирует бойца. Ему ассистируют операционная сестра В. Панферова и перевязочная сестра М. Захарова.

Фото: waralbum.ru

А на этой фотографии запечатлены сразу 2 пациента на кушетках в госпитале.

Фото: defense.gov

Конечно, формат фотографий здесь совсем другой. Несмотря на наличие оперируемых в кадре, это не селфи с ноткой самолюбования, а работа военного фотографа. Снимки делались для того, чтобы зафиксировать деятельность медиков на полях и в тылу. Более того, во времена Второй мировой врачи разрабатывали и пробовали применять новые, более эффективные методы лечения. Фото операций делались с целью исследований. В дальнейшем это позволяло проводить более точную диагностику, подбирать правильные методы лечения и минимизировать последствия травм.

А вот фотография уже американского солдата.

Фото: Президентская библиотека Ф.Д. Рузвельта

Бойцу по имени Рой Хамфрей (Roy W. Humphrey) делают переливание крови из пакета с сухой плазмой после того, как он был ранен осколком. Использование сухой плазмы во время Второй мировой войны сократило количество смертей, вызываемых кровотечением, и стало жизненно важным элементом в лечении раненых на полях сражений.

"Такие случаи были, но они не являлись массовыми. Это считалось неэтичным и никогда не одобрялось, если только не делалось в медицинских целях. Для медицинских исследований фотографировали постоянно, но в кадре был не "хирург на фоне пациента", а, например, снимали визуальное состояние больного, чтобы можно было диагностику показывать".
Леонид Борисенко
доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры "Медицина катастроф" РМАПО

Флешмоб шагает по стране

В поддержку башкирского анестезиолога выступили врачи по всей России, запустив в Сети флешмоб с фотографиями с рабочих мест, из операционных или просто в медицинских масках. Одни ставят в противовес неэтичные фотографии полуоголенных ягодиц и грудей девушек, которыми полон интернет. Другие рассуждают на тему образа "правильного врача", показывая свой красный маникюр и идеально выглаженный халат. Третьи делают фото во время укола подопытной мыши.

Фото: instagram.com/da_predator

Стоит отметить, что фотографии во время операций делаются весьма регулярно, но исключительно в медицинских целях и для получения дистанционной консультации более опытных и компетентных в данной области врачей. Своим опытом поделился врач-хирург с 18-летним стажем Городской клинической больницы № 1 в г. Чита Сергей Лоскутников:

"Фото мы делаем регулярно, сейчас даже идет речь об установке видеокамеры с трансляцией через интернет. Но все это делается с одной целью, чтобы сразу интраоперационно получить консультацию более опытного хирурга (например, врача из Москвы), и там в кадре присутствуют только рабочие моменты, а не лица пациентов. Если в кадре есть лицо, то предупреждаем, что это для рабочих моментов, иногда его ретушируем для соблюдения закона. В данном случае анестезиолог сделал фото для увеселения и забросил в соцсеть, тут уж, извините, он перешел грань".
Сергей Лоскутников
врач-хирург, Городская клиническая больница № 1, г. Чита


"С другой стороны, за многие годы работы происходит профессиональное притупление чувств, и то, что является обычной работой для врача, просто шокирует общественность. Если бы фото было не в общей Сети, а на профессиональном сайте анестезиологов-реаниматологов, сейчас бы этой темы не было, для них это является нормой", – отмечает хирург.

Медики, которые не принимают участие во флешмобе, также говорят о важности неразглашения врачебной тайны, которую нарушил анестезиолог из Башкирии. Ведь женщина, попавшая в кадр, могла скрывать от родственников и друзей тот факт, что у нее была операция. А тут это стало достоянием общественности. Многие простые люди, понимая, что любой из них может оказаться в руках врача в подобной ситуации, осуждают и поступок анестезиолога, и последовавший за ним всплеск фотографий в поддержку.

"Если запустили такой флешмоб, то это уже совсем плохо, это говорит о деградации системы. Зачем его поддерживать? Его надо осудить. Не надо считать себя бандой, все забыли о приличиях, об этике, это неправильная солидарность, которая убивает профессию".
Сергей Афанасьев
кандидат юридических наук, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии

Имидж или этика?

К сожалению, в век соцсетей человек становится заложником своего имиджа в интернете и старается максимально выделиться на фоне других. Часто мораль и этика уходят на второй план, и неприятные инциденты с селфи периодически случаются по всему миру.

В 2015 году в Татарстане двое молодых пожарных сфотографировались на фоне горящего здания – торгового центра "Адмирал", после чего были обвинены общественностью в халатном отношении к работе. В том пожаре погибло 19 человек, в том числе сотрудник МЧС, подполковник Сергей Костин, у которого остались жена и двое детей. Сотрудники, сделавшие селфи, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Пожарные сделали селфи на фоне горящего ТЦ "Адмирал" в Казани

Подобный случай произошел с пожарными в Китае, которые были уволены за селфи на фоне горящих зданий в городе Яньшань. Причиной увольнения стало игнорирование рабочих обязанностей.

Но первое место по количеству неординарных фотографий все же занимают медицинские работники. Два года назад в Кишиневе студентка Медицинского университета выложила фото на фоне пациента, которого в этот момент реанимировали. А фельдшер бригады скорой помощи из Кирова была уволена за то, что выложила в соцсети фото на фоне человека, который лежал без сознания. Женщина сопроводила снимок злобным комментарием и хештегами. Другой ее снимок был с неприличным жестом – поднятым вверх средним пальцем, опять же, на фоне бессознательно лежащего человека.

В погоне за популярностью в соцсетях люди стали забывать о простой человеческой этике. И в реальной жизни обратной стороной этого может стать рана в сердце близкого человека или оскорбление совершенно незнакомого, но случайно попавшего в кадр. Необходимо иметь большую внутреннюю силу, чтобы сохранить в себе моральные принципы, даже когда их на каждом шагу нарушают другие. А человечность есть не что иное, как проявление любви.

Наталья Лоскутникова

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