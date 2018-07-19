Московские медработники прошли курсы по этике

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

С начала 2018 года 16,5 тысячи медработников прошли курсы в центре корпоративного развития департамента здравоохранения города Москвы. Курсы прошли главные врачи, заведующие отделениями, доктора, медсестры и администраторы поликлиник, сообщил руководитель ведомства Алексей Хрипун.

По его словам, занятия в центре ведут психологи. Разработано 12 программ, которые проводят отдельно для сферы деятельности медицинского работника.

Руководителей также обучают эффективному менеджменту. Администраторам преподают навыки общения с пациентами.

"Врачи общей практики, терапевты и педиатры обязательно проходят программы "Эффективные коммуникации" и "Алгоритм приема пациентов". Докторам объясняют, какие фразы вызывают у пациента негативную реакцию, как мотивировать его к лечению и что нужно делать самому врачу, чтобы избежать профессионального выгорания", – рассказал Хрипун на Московском урбанистическом форуме, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Хрипун отметил, что доктор должен сразу найти подход к пациенту, чтобы вызвать у человека доверие.

На занятиях воссоздаются условия приема врача, а актер играет роль пациента.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва может стать одним из мировых лидеров в области здравоохранения для жителей. Мэр Москвы добавил, что медицина является приоритетной отраслью для столицы.