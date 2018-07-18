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Москва 24

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Мэр Москвы

18 июля, 17:18

Москва может стать одним из мировых лидеров в области медицины – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин медицина

Фото: Портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Москва может стать одним из мировых лидеров в области здравоохранения для жителей. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

"У нас есть технологии, у нас люди, прекрасные врачи. И есть видение, как дальше должно развиваться здравоохранение. Поэтому мы точно будем продвигаться в этой отрасли", – сказал мэр.

Собянин добавил, что медицина является приоритетной отраслью для столицы. "Эта отрасль – номер один. Это то, чем мы должны заниматься", – подчеркнул он.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что благодаря созданию "инфарктной сети" смертность от острого инфаркта миокарда в городе сократилась в два раза. В "инфарктную сеть" входят сосудистые центры, которые оказывают экстренную помощь пациентам.

Помимо этого, в городе создана "акушерская сеть". Сейчас власти работают над формированием "онкологической сети".

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