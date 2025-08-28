Умер экс-командир "Альфы" Валерий Канакин

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Герой России, генерал-майор Валерий Канакин, ранее возглавлявший управление "А" ЦСН ФСБ РФ, ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба Международной ассоциации ветеранов "Альфа".

"Светлая память о Валерии Владимировиче Канакине навсегда останется в наших сердцах", – говорится в публикации.

Канакин родился 5 мая 1960 года в деревне Овчарные Выселки Вадинского района Пензенской области. После окончания спецшколы КГБ в 1982 году он поступил на службу в органы госбезопасности. Через два года его зачислили в подразделение "Альфа".

Генерал-майор служил в Афганистане и на Северном Кавказе, а также принимал участие в освобождении заложников в Буденновске, Беслане и на Дубровке.

Звание Героя России он получил в 2004 году за мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников. Также Канакин был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Мужества и святого благоверного великого князя Димитрия Донского III степени. Кроме того, генерал-майор был удостоен двумя медалями "За отвагу" и медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

