Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Основательница и глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в четвертый раз заняла первое место в рейтинге 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Об этом сообщает News.ru.

Согласно данным журнала, ее состояние в 2024 году достигло 7,1 миллиарда долларов (около 570 миллиардов рублей).

Второе место досталось Татьяне Литвиненко, чье состояние оценивается в 3 миллиарда долларов (241,3 миллиарда рублей). В мае 2022 года она получила 20,6% акций холдинга "Фосагро" от своего мужа Владимира Литвиненко.

На третьем месте с состоянием в 1,3 миллиарда долларов (104,5 миллиарда рублей) оказалась президент компании Inteco Management Елена Батурина. Четвертое место было отдано вдове бизнесмена Владимира Когана Людмиле, чье состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов (96,5 миллиарда рублей).

Пятерку лидеров замкнула председатель стратегического совета "Лэтуаль" Татьяна Володина. Ее состояние достигло 1,15 миллиарда долларов (92 миллиарда рублей).

В первую десятку также вошли частный инвестор Наталья Луценко, дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Екатерина Федун, дочь основателя "Новатэка" Виктория Михельсон, супруга совладельца группы ТАИФ Лидия Сультеева и жена основателя "Фосагро" Евгения Гурьева.

В конце июля Ким, состояние которой на тот момент оценивалось в 4,6 миллиарда долларов, вошла в список 50 самых богатых женщин мира, добившихся успеха благодаря собственным усилиям. Она заняла 18-е место, став первой россиянкой в рейтинге.

Лидером была названа 80-летняя соосновательница Mediterranean Shipping Company, швейцарка Рафаэла Апонте-Диамант, с состоянием 38,8 миллиарда долларов. Второе место заняла американка Дайан Хендрикс, являющаяся соосновательницей компании ABC Supply и имеющая 22,3 миллиарда долларов.

