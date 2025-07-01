Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на 24,5 млрд долларов

Фото: 123RF/nomadsoul1

С начала 2025 года состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Bloomberg.

Согласно "Индексу миллиардеров", который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, лидером в списке стал президент "Норникеля" Владимир Потанин, который за указанный период заработал 3,83 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 31,7 миллиарда.

Также показатели выросли у акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова. Его капитал составил 16,4 миллиарда долларов, увеличившись на 3,17 миллиарда.

При этом хуже всего дела обстоят у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина. Его состояние уменьшилось на 1,68 миллиарда долларов, опустившись до отметки в 24,1 миллиарда.

Всего индекс учитывает состояние 500 богатейших людей мира из разных стран.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким вошла в список 50 самых богатых женщин мира по версии Forbes, заняв 18-е место с состоянием 4,6 миллиарда долларов. Она стала первой россиянкой, включенной в этот список.

Лидером рейтинга стала 80-летняя Рафаэла Апонте-Диамант из Швейцарии с состоянием 38,8 миллиарда долларов. На втором месте оказалась американка Дайан Хендрикс с состоянием 22,3 миллиарда долларов. При этом порог входа в список составил 2,1 миллиарда долларов.