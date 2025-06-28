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28 июня, 21:41

Общество

Татьяна Ким вошла в список 50 самых богатых женщин мира по версии Forbes

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Основательница Wildberries Татьяна Ким вошла в список 50 самых богатых женщин мира, добившихся успеха благодаря собственным усилиям. Она стала первой россиянкой в нем. Рейтинг представлен на сайте журнала Forbes.

Ким с состоянием в 4,6 миллиарда долларов заняла 18-е место.

Лидером оказалась 80-летняя Рафаэла Апонте-Диамант из Швейцарии, чье состояние оценивается в 38,8 миллиарда долларов. Вместе с супругом она основала судоходную корпорацию Mediterranean Shipping Company (MSC), которая является крупнейшей в мире с флотом из 900 судов и более чем 136 000 сотрудников.

На второе место встала американка Дайан Хендрикс с состоянием в 22,3 миллиарда долларов. Она является соосновательницей компании ABC Supply, одного из крупнейших поставщиков кровельных и строительных материалов в США.

Согласно информации журнала, порог входа в список в этом году составил 2,1 миллиарда долларов. В рейтинге значатся 18 женщин из США и 18 из Китая. Общее состояние участниц списка составляет 276 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III занял 238-е место в рейтинге самых богатых жителей Соединенного Королевства. Его состояние оценивается в 640 миллионов фунтов стерлингов (850 миллионов долларов). За год состояние монарха выросло на 30 миллионов фунтов. Это позволило ему переместиться вверх на 20 позиций.

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