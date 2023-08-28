"Эрмитаж" будет работать бесплатно для школьников и студентов 1 сентября

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Школьники и студенты 1 сентября смогут бесплатно посетить музей "Эрмитаж" в Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения.

"По бесплатному входному билету будут доступны все экспозиции и выставки Главного музейного комплекса. Оформить билеты для учащихся можно заранее на сайте tickets.hermitagemuseum.org или в кассах музея в день посещения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что при входе следует предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий принадлежность к категории, прописанной в билете.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ в Москве 1 сентября пройдет праздничная программа для школьников и студентов. Некоторые мероприятия они смогут посетить бесплатно. Например, для посетителей подготовили выставку робототехники "Робостанция".

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