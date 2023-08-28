Врач рассказала, почему у людей старше 60 лет может болеть поясница

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Боль в пояснице у людей старше 60 лет может быть связана с патологиями костно-мышечной системы и заболеваниями почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Если боль в пояснице у пожилого человека связана с движением, если она возникает в каком-то определенном положении тела, то это, вероятно, патология костно-мышечной системы: радикулит, поражение позвоночника, защемление", – отметила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Иногда поясница болит, когда есть проблема, например, с тазобедренными или какими-нибудь другими суставами. Когда у человека поражен тазобедренный сустав и он сидит, напрягаются мышцы, и это уже будет такая рефлекторная боль в спине, в частности в пояснице.

Также боль в пояснице у людей старше 60 лет может быть связана с патологией мочеполовой системы. "При воспалении почек, при мочекаменной болезни, при отхождении камней боль тоже будет в спине или пояснице", – уточнила Романенко.

Примечательно, что, когда боль в пояснице связана с патологией суставов и позвоночника, человеку становится легче, если он перестает двигаться или занимать определенное положение тела. Вместе с тем при заболевании мочеполовой системы он, наоборот, проявляет беспокойство, крутится, вертится, чтобы как-то отвлечься от неприятных ощущений, заключила терапевт.

Ранее россиянам рассказали о причинах появления болей в шее. Такой симптом может быть связан с длительным эмоциональным напряжением или тревожными расстройствами. Кроме того, провоцировать неприятности способна деятельность человека. Например, если он по долгу службы вынужден много времени проводить сидя за компьютером. Тот же эффект может вызвать продолжительное нахождение лежа на диване.

