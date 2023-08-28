Роспотребнадзор приостановил деятельность клиники "Медео" на юге Москвы

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Столичное управление Роспотребнадзора приостановило деятельность медорганизации "Медео" на юге города после выявления нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По фактам выявленных нарушений… в отношении ООО "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "МЕДЕО" составлены протоколы о временном запрете деятельности и об административном правонарушении", – говорится в сообщении.

Специалисты выяснили, что в клинике был нарушен режим дезинфекции и стерилизации инструментов, не соблюдалась поточность технологического процесса при их обработке, а также не проводилась их предварительная мойка. Кроме того, на упаковочных пакетах не был указан срок хранения стерильности изделий.

После передачи материалов административного дела в Нагатинский районный суд Москвы было принято решение приостановить работу центра на 30 суток. В настоящее время клиника опечатана.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу заведения "Пицца.Суши.Вок" в связи с выявленными двумя случаями отравления после употребления блюд в кафе. Когда пострадавшим привезли заказ, то на продукции отсутствовала маркировка о дате изготовления и сроках годности.

Эксперты также изучили производимую в общепите еду и сообщили, что она не отвечала требованиям по микробиологическим показателям: в смывах с оборудования были найдены кишечные палочки.



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