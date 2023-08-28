Трихолог предупредила о рисках при применении средств от выпадения волос

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Применение средств от выпадения волос без назначения врача может привести к усугублению проблемы, предупредила трихолог Юлия Нагайцева. Об этом сообщает News.ru.

Как отметила специалист, часто на таких средствах пишут, что эффект можно увидеть уже через три недели. Их самостоятельное использование и ранняя отмена могут спровоцировать еще большее выпадение волос, подчеркнула она.

"Минимальный курс в этом случае – 12–18 месяцев и всегда под контролем специалиста. Люди обычно используют средство 3–4 месяца, сами отменяют, а потом начинается интенсивное выпадение волос", – объяснила эксперт.

Нагайцева еще раз сделала акцент на том, что такие средства должен назначать специалист.

Ранее эксперт рассказала, что многие люди с длинными волосами часто допускают распространенную ошибку по уходу за волосами летом – собирают их в тугие пучки. По словам специалиста, этого делать не следует.

Нагайцева подчеркнула, что сильное натяжение может стать причиной повреждения работы волосяных фолликулов, которое приведет к выпадению волос. Трихолог посоветовала девушкам использовать шелковые резинки или крабы.



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