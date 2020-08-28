В Госдуме предложили выдавать младшеклассникам двойные комплекты учебников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил выдавать ученикам младших классов двойные комплекты учебников. По его мнению, данная мера позволит детям не носить в школу тяжелые рюкзаки, сообщает Агентство "Москва".
Он также считает, что двойной комплект позволит школьникам в домашних условиях повторять материал за предыдущие годы.
"Если дома нет учебников, то повторить материал за предыдущие классы уже не получится. Соответственно, это снижает преемственность и качество образования. Два комплекта учебников было бы правильно", – отметил Смолин.
Кроме того, депутат считает, что не стоит заменять обычные учебники электронными
"По данным Роспотребнадзора, ученики младших классов могут находиться за компьютером только ограниченное время. Нужно идти по линии смешанного обучения, как это делают в большинстве стран", – заключил парламентарий.
Ранее сообщалось, что в школах предлагают установить индивидуальные шкафчики для учеников. Хранить там можно будет личные вещи и учебники, чтобы не носить их с собой каждый день.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: