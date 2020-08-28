В Госдуме предложили выдавать младшеклассникам двойные комплекты учебников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил выдавать ученикам младших классов двойные комплекты учебников. По его мнению, данная мера позволит детям не носить в школу тяжелые рюкзаки, сообщает Агентство "Москва".

Он также считает, что двойной комплект позволит школьникам в домашних условиях повторять материал за предыдущие годы.

"Если дома нет учебников, то повторить материал за предыдущие классы уже не получится. Соответственно, это снижает преемственность и качество образования. Два комплекта учебников было бы правильно", – отметил Смолин.

Кроме того, депутат считает, что не стоит заменять обычные учебники электронными

"По данным Роспотребнадзора, ученики младших классов могут находиться за компьютером только ограниченное время. Нужно идти по линии смешанного обучения, как это делают в большинстве стран", – заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в школах предлагают установить индивидуальные шкафчики для учеников. Хранить там можно будет личные вещи и учебники, чтобы не носить их с собой каждый день.