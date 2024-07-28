Сильный дождь ожидается в Москве утром 29 июля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Сильный дождь обрушится на столицу рано утром в понедельник, 29 июля. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Непогода сохранится в городе до полудня. Автомобилистов призывают быть внимательнее: следовать ПДД и не совершать резких маневров. В ливень лучше всего остановиться и переждать непогоду, включив аварийную сигнализацию. Не следует оставлять машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

Пешеходам, в свою очередь, рекомендуют обходить шаткие конструкции и деревья. Безопаснее всего будет спуститься в метро или укрыться в ближайшем здании.

В случае необходимости граждане всегда могут обратиться по номерам: 101 или 112.

Дневная температура в Москве снизится до 20 градусов впервые за сезон 29 июля, предупредил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Город окажется под влиянием североатлантического циклона "Кирсти", объяснил он. По его словам, в столице подходит к концу купальный сезон.

Август в Центральной России не будет щедрым на тепло, отметил синоптик. Прогнозируется дефицит осадков в 20%.

