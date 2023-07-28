МЧС предупредило о сохранении ливня с грозой в Москве до утра 29 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ливни, грозы и сильный ветер прогнозируются в Москве с вечера 28 июля до утра 29 июля, предупредило Главное управление МЧС России по столице.

"С 21:00 до 28 июля до 11:00 29 июля в Москве сохранится дождь, местами ливень, гроза. Усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", – отмечается в сообщении.

В свою очередь, региональное управление МЧС России сообщило, что на востоке Подмосковья ожидаются ливни и грозы с усилениями ветра до 15 метров в секунду с 21:00 28 июля до 21:00 29 июля. Ведомство попросило граждан не прятаться под деревьями, а также избегать рекламные щиты и слабо закрепленные конструкции.

В столичном Дептрансе попросили водителей быть предельно внимательными на дороге. Автомобилистам порекомендовали держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что облачная погода и ливни прогнозируются в 28 и 29 июля днем в Москве и соседних регионах.

По его словам, произойдет изменение направленности воздушных потоков и температура понизится на 6–8 градусов, до 20 градусов. Синоптик подчеркнул, что такая погода не соответствует третьей декаде июля.

Вильфанд также сообщил, что купальный сезон в Москве возобновится к следующим выходным.

Ливни в столичном регионе продолжатся до 30 июля