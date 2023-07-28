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11:03

Общество

Врач назвал лучший способ приготовления кабачков для пожилых людей

Фото: depositphotos/studioM

Пожилым людям лучше отдать предпочтение кабачкам, приготовленным в духовке или на гриле. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Нужно исключить жарку, большое количество масла и какую-либо панировку. Должна быть легкая термическая обработка", – отметил специалист.

Можно приготовить кабачки в духовке. Можно, в принципе, это сделать и на гриле с небольшим количеством масла.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог

Вместе с тем диетолог предупредил, что жареный продукт может нанести вред здоровью пожилого человека.

"Жарка – это достаточно серьезная термическая обработка. Во-первых, разрушаются витамины. Во-вторых, пережаренный продукт будет негативно сказываться на здоровье желудка, оказывать на него более агрессивное действие. С возрастом желудочно-кишечный тракт более подвержен проблемам, это тоже нужно учитывать", – пояснил Арзамасцев.

Кабачки – это достаточно низкокалорийный продукт. Как правило, основная масса пожилых ведет малоактивный образ жизни, и большое количество калорий им, конечно, ни к чему. Поэтому такой продукт, например, в качестве гарнира им будет отлично подходить.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Ранее россиянам рассказали о полезных свойствах кабачков. Употребление этого продукта снижает риск развития атеросклероза, онкологии, а также появления в желчном пузыре камней. Кабачки содержат клетчатку, витамины А, С и другие полезные элементы. Например, аскорбиновую и фолиевую кислоты, кальций, железо и калий.

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