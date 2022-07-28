Мастер рассказал, какое место на теле лучше выбрать для татуировки

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Выбор места для татуировки будет зависеть от желаемого размера, композиции и части тела, где ее планируется сделать, сообщает Pravda.Ru.

"В целом татуировка может стать отличным украшением для любой части тела, главное – не забывать о композиции и соразмерности. Выбирайте размер, исходя из части и тела, а не из страха начать с большой татуировки или страха перед болью. Боль пройдет, а тату останется с вами на всю жизнь", – рассказал мастер художественной татуировки Тимофей Гаршин.

Среди наиболее популярных мест эксперт перечислил запястья, предплечья, плечи, ноги, бедра и ребра. При этом запястья он назвал неудачным место для рисунка, так как татуировки там зачастую подплывают или выпадают. Гаршин рекомендовал расположить тату немного выше, а также избегать тех мест для нанесения рисунка, где человек носит часы.

Предплечья являются хорошим вариантом и для большого, и для маленького рисунка. Татуировка на плече должна быть соразмерна части тела. Специалист добавил, что маленький рисунок будет хорошо смотреться на бицепсе, трицепсе и внутренней части плеча.

Правила соразмерности следует придерживаться и при нанесении татуировок на ноги.

"Здесь так же очень важно не пугаться размера, так как небольшая композиция на бедре рискует визуально его увеличить, тогда как правильно расположенный рисунок способен, наоборот, подчеркнуть формы", – добавил он.

Ребра являются болезненным, но очень популярным местом. Для него подойдут как маленькие, так и крупные тату. Однако не следует выбирать рисунки с геометрией или лицами.

При желании набить "рукав" необходимо продумать весь рисунок целиком. Кроме того, создание большой татуировки может занять несколько сеансов.

По словам Гаршина, самыми болезненными местами являются те, где проходит большое количество нервных окончаний, сосудов и лимфоузлов. Например, локти, колени, фаланги пальцев, ступни и кисти рук, ребра и середина груди, поясница, живот, сгибы рук и ног, а также плечевой сустав.

"При выборе хорошего мастера, который соблюдает стерильность и владеет техникой нанесения рисунка, татуировки безопасны на любых частях тела. Разница заключается только в чувствительности кожи и болевых ощущениях, а также в длительности процесса заживления. Заживление на сгибающихся частях тела проходит дольше", – заключил эксперт.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что негативно относится к татуировкам у балерин и танцовщиков. Он отметил, что не рекомендует делать тату своим ученикам.

