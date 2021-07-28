Стало известно, какое слово россияне считают главным в 2021 году

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Россияне считают "коронавирус" главным словом 2021 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Вместе с тем каждый девятый уверен, что словом года должна быть "вакцина", а 7% опрошенных наиболее подходящим назвали "здоровье".

Каждый 20-й сообщил, что слово года – "пандемия". С нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4% россиян.

"Работа" и "семья" стали ключевыми понятиями для 3% опрошенных. "Жизнь" в качестве главного слова назвали 2% респондентов.

Еще 43% опрошенных привели свои варианты, в числе которых "стабильность", "кризис", "маска", "выборы" и "удаленка".

"По сравнению с данными аналогичного исследования, проведенного в 2020 году, "коронавирус" – по-прежнему главное слово года, но с существенно меньшим числом голосов (28% в прошлом году и 16% сейчас)", – рассказали организаторы опроса.

Участниками исследования стали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех субъектов страны.

Ранее в "Векторе" оценили возможность окончания пандемии коронавируса в 2022 году. Там отметили, что при сохранении нынешних темпов вакцинации так быстро это не произойдет.

