Стало известно, какое слово россияне считают главным в 2021 году

Фото: depositphotos/Ivankmit
Россияне считают "коронавирус" главным словом 2021 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Вместе с тем каждый девятый уверен, что словом года должна быть "вакцина", а 7% опрошенных наиболее подходящим назвали "здоровье".
Каждый 20-й сообщил, что слово года – "пандемия". С нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4% россиян.
"Работа" и "семья" стали ключевыми понятиями для 3% опрошенных. "Жизнь" в качестве главного слова назвали 2% респондентов.
Еще 43% опрошенных привели свои варианты, в числе которых "стабильность", "кризис", "маска", "выборы" и "удаленка".
"По сравнению с данными аналогичного исследования, проведенного в 2020 году, "коронавирус" – по-прежнему главное слово года, но с существенно меньшим числом голосов (28% в прошлом году и 16% сейчас)", – рассказали организаторы опроса.
Участниками исследования стали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех субъектов страны.
Ранее в "Векторе" оценили возможность окончания пандемии коронавируса в 2022 году. Там отметили, что при сохранении нынешних темпов вакцинации так быстро это не произойдет.
Ученые рассказали, как коронавирус влияет на мозг переболевших
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: