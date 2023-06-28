Госдума приняла закон об ускорении процедуры переселения по программе реновации в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Госдума приняла закон, который предполагает ускорение процедуры переселения граждан в рамках реализации программы реновации в столице. Об этом пишет РИА Новости.

Новые нормы устанавливают, что на заключение договора о переходе права собственности на жилое помещение теперь будет отводиться 30 дней. Раньше его могли подписать в течение 90 дней.

Кроме того, законом до 20 дней сокращается срок, который дается собственнику освобождаемого жилья, чтобы подать заявление о выплате возмещения в денежной форме либо о предоставлении в собственность равноценного жилого помещения.

Также было принято решение предоставить московским властям возможность управлять частью территории национального парка "Лосиный остров" за свой счет.

Планируется, что в столице теперь будет действовать специальный закон, который будет позволять изымать земельные участки и иные объекты недвижимости для государственных нужд в целях реновации.

Уточняется, что спор о размере возмещения стоимости имущества от изъятия будет рассматриваться судом отдельно. При принятии судебного решения будет определяться размер компенсации с учетом оценки изымаемых объектов и убытков.

Аторами инициативы выступили выступили депутаты Ирина Белых, Петр Толстой, Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в Москве в рамках реализации программы реновации началось расселение почти 120 домов. Градоначальник сообщил, что еще 12 домов скоро тоже будут готовы для заселения.

Мэр столицы отметил, что москвичи, подписавшие договор, могут на безвозмездной основе воспользоваться услугами грузчиков, а также транспортом для перевозки вещей.



Собянин рассказал, как городские власти помогают москвичам с переездом по реновации