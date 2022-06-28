В Роспотребнадзоре предупредили о риске подхватить опасные заболевания при купании

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При купании можно заразиться вирусным гепатитом, холерой, брюшным тифом, а также другими бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями, предупредил заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Им можно заразиться в водоемах, загрязненных скотом или дикими животными", – уточнил эксперт.

Он добавил, что лептоспироз может провоцировать нарушение работы печени и почек, покраснение глаз, жар и развитие желтухи. Для избежания заражения Покровский рекомендовал обращать внимание на таблички у водоемов, которые сообщают о загрязнении воды.

"Желательно купаться в проточных водоемах, в частности, реках, смотреть, нет ли выпасов скота, сбросов каких-то вредных веществ или нечистот выше по течению. Все это поможет избежать заражения различными инфекциями", – отметил Покровский в беседе с "Газетой.ру".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что московские водоемы прогрелись до 24 градусов. Специалист добавил, что спасаться от изнуряющей жары лучше всего вблизи водоемов, в лесу или на дачных участках.

