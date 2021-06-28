Эксперт рассказал, кто может рассчитывать на повышение зарплаты в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Константин Ордов рассказал, кто может рассчитывать на повышение зарплаты в этом году. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам эксперта, весь мир столкнулся с финансовым кризисом за последний год, что привело к страху малого и среднего бизнеса перед ухудшением финансового состояния. В связи с этим работодатели в определенных областях вынуждены будут поднять зарплату своим сотрудникам.
Наиболее высокая вероятность получить прибавку к зарплате возникла у работников из сферы строительства, сферы услуг и из производственных секторов.
"Если восстановление происходит, нужно быстро привлечь людей. В сезонной работе встанет вопрос: либо потерять урожай, либо побольше выплатить людям, которые готовы собраться за более высокие гонорары", – пояснил Ордов.
Также рост зарплат может произойти в IT-сфере из-за динамичного развития цифровых технологий. Работодатели готовы платить больше тем, кто способен принести компании большую пользу: программистам, специалистам в области бигдейта и в области финансов.
"Есть ключевые специалисты, которые в настоящее время в дефиците: управленцы, технологи, те люди, без которых производство обойтись не может. В результате повышенного спроса могут возникать проблемы с перетягиванием этих людей в конкурирующие фирмы. Удержать их можно, может быть, не ростом зарплат, а поощрительными, бонусными программами", – подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно, что повысить зарплату сотрудникам во втором полугодии 2021 года планируют 36% работодателей. Больше половины работодателей, принявших участие в опросе, сообщили, что уже повышали зарплату сотрудникам в текущем году.
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