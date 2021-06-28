Еще 4 433 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве от коронавируса вылечились еще 4 433 человека, сообщает Оперативный штаб. Всего число людей, победивших инфекцию, достигло 1 148 291.
При этом заразились COVID-19 за последние 24 часа 7 246 человек, попали в больницы 1 697 пациентов, на аппаратах ИВЛ находятся 644 человека, еще 124 человека скончались.
В Оперштабе напомнили, что лучшим способом защиты от инфекции является вакцинация.
"Сделайте прививку от COVID-19 на свежем воздухе в одном из павильонов "Здоровая Москва" в городских парках. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru", – добавили специалисты.
За последние сутки в России подтвердили 21 650 новых случаев коронавируса. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 472 941 случай.
Ранее Сергей Собянин заявил о росте числа записей на вакцинацию от коронавируса в столице. По его словам, показатель желающих сделать прививку вырос до 86 тысяч человек за последнюю неделю.
В Москве выявили 7 246 новых случаев коронавируса
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