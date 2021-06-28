В России выявили 21 650 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России подтвердили 21 650 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 7 246 случаев, на Московскую область – 2 722, на Санкт-Петербург – 1 335, на Нижегородскую область – 332, на Бурятию – 309, на Брянскую область – 303, на Крым – 276, на Свердловскую область – 266, на Забайкальский край – 265, на Воронежскую область – 253.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 472 941 случай коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Адыгее, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

За последние сутки в стране подтверждено 611 смертей, за весь период пандемии умерли 133 893 человека. За минувшие 24 часа выписаны 12 626 человек, за все время – 4 969 340.

Ранее ученые предположили, что детские праздники могут быть источником распространения COVID-19.

Авторы работы изучили распространение коронавируса после празднований дней рождений в январе – ноябре 2020 года. Анализ провели в 2,9 миллиона квартир и частных домов, в которых проживали более 6,5 миллиона человек. Выяснилось, что чаще всего заражения были связаны именно с днями рождения детей.