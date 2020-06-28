Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международные эксперты высоко оценили электронное голосование в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана (АСРМА), кандидат исторических наук Мохаммад Тамим Эхлас рассказал, что голосование проходит на участках и в интернете в штатном режиме.

"Я вижу, что большинство людей голосуют онлайн, через интернет. Им удобно, потому что вызов эпидемиологический. Многие хотят через интернет голосовать. Мне очень нравится само информирование на участках: здесь плакаты, информация. Только что на участке № 2133 люди, которые не знают, как голосовать через интернет, приходят сюда, здесь есть возможность, чтобы прямо из участка они могли голосовать", – сказал Эхлас.

Он также отметил важность поправок в Конституцию для благополучия России, уточнив, что "любое государство имеет возможность на укрепление". Эксперт выразил мнение, что поправки для процветания страны "обязательно сыграют свою роль"

"Я думаю, что поправки нужны для независимости России, для территориальной целостности, чтобы исторические завоевания, которые были у России, сохранились. Это и культура, и традиции. Это гарантии для семьи, детей, природы, животных. Разве это плохо? Я думаю, что нет. Это очень правильное своевременное решение", – отметил Эхлас.

Международный эксперт из Сирии, общественный деятель Хаббабх Аммар, в свою очередь, заявил, что считает электронный формат голосования удобным в условиях коронавируса. Он подчеркнул, что впечатлен системой безопасности проведения данной процедуры.

"Стоит отметить, что также этот процесс идет онлайн, то есть кто-то делает через интернет выбор. Это очень удобно в настоящее время из-за того, что мы живем в необычное время коронавирусной инфекции. Это очень хорошо, удобно. Возможно, это будет виртуально для всех. И я очень это ценю", – добавил Аммар.

Важность электронного голосования отметил и международный эксперт из Камеруна, член АСРМА Валерий Эссомба Нгоно. Он отметил, что для людей, которые физически не могут посетить участок по тем или иным причинам, такой формат очень удобен.

В России за три дня более 30 миллионов человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, явка составила 28,46%.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. За процессом голосования следят около 500 тысяч наблюдателей.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

