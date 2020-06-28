Все подготовленные в Конституцию РФ поправки имеют важное значение – эксперт

09:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все подготовленные в Конституцию РФ поправки имеют важное значение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Светлану Смирнову.
"Конституция РФ – это основной закон нашей страны. Она определяет, как мы будем двигаться вперед, какие основополагающие принципы касательно устройства нашей страны, социальной защиты и так далее будут предусмотрены", – сказала Смирнова.
Она отметила, что специалисты длительное время работали над поправками в главный документ страны. Смирнова подчеркнула, что каждая поправка имеет огромное значение, отметив, что сейчас крайне важно "сохранять историческую правду о подвигах нашего народа".
"Россия исторически формировалась как союз народов, все народы объединялись вокруг русского народа. Наряду с этим, Конституция гарантирует этнокультурное и языковое многообразие. Почти 200 народов, которые проживают в РФ, получают гарантию сохранения своих языков, своих культур и традиций, потому что это становится нормой Конституции", – заключила Смирнова.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
Электронное голосование по поправкам в Конституцию работает без сбоев
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