Минздрав РФ контролирует вопрос эффективности гидроксихлорохина при лечении COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве здравоохранения РФ осуществляют постоянный контроль по вопросу эффективности и безопасности гидроксихлорохина, который используют для лечения пациентов с COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте Минздрава России.

До этого Всемирная организация здравоохранения выступила с решением приостановить клинические испытания гидроксихлорохина.

"По результатам мониторинга безопасности лекарственных препаратов гидроксихлорохина в период пандемии COVID-19 в Российской Федерации не выявлено летальных исходов, связанных с нарушением ритма у пациентов на фоне приема ГХХ", – объяснили представители ведомства.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что располагают всеми последними данными по эффективности и безопасности лекарственных препаратов, которые применяются при терапии.

"Вопрос эффективности и безопасности гидроксихлорохина, а также других препаратов, используемых в России для терапии COVID-19, находится под постоянным контролем Минздрава России и его подведомственных организаций", – заключили в пресс-службе.

Ранее в ВОЗ говорили, что прием данного препарата может вызывать аритмию, тахикардию и ряд других опасных осложнений. В результате гидроксихлорохин будут проверять в совете по безопасности химической продукции.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 5,4 миллиона случаев заражения, более 349 тысяч человек скончалось.

В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.

