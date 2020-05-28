Какие тренды в одежде могут появиться после пандемии

Какие модные тренды появятся после пандемии

Коронавирус бесспорно окажет влияние на мир моды. Известные производители уже планируют пересмотреть подход к своим коллекциям – скорректировать ассортимент и сделать его более простым.

В настоящее же время главным элементом стиля для жителей многих стран стали маски и перчатки. Внимание к модным брендам в период пандемии значительно сократилось.

Производство одежды пришлось урезать по всему миру. Отрасль, по разным оценкам, теряет от 40 до 80% прибыли.

Так, в Gucci заявили, что сезонных показов больше не будет. Планируется проводить только модные встречи два раза в год. Аналогичное решение приняли еще несколько модных домов. Эксперты говорят, богатых людей после пандемии станет меньше – рынок люкса сужается.

"Бренды предлагали все: от, извините, трусов, до шуб. И вот это поменяется. Будет, как раньше, – ближе к искусству, ближе к арту. Будет коллекция, но она будет минимальна. Не будет выпускаться огромным тиражом", – сообщила совладелица российского бренда зимней одежды Ксения Чилингарова.

Сейчас наибольшую актуальность приобретают коллекции для молодежи. В частности, с надписями "Гуляй" – на злобу дня и в надежде, что в скором времени действительно можно будет наслаждаться прогулками на свежем воздухе.

Российский дизайнер Игорь Гуляев также признался, что сейчас для дома моды наступили трудные времена, поскольку работа встала. Он выразил уверенность в том, что после пандемии коронавируса производителям придется перестраиваться.

"Нам всем придется пересмотреть ткани, фактуры, ценообразование. Здесь, конечно, мы будем смотреть на более простое и более недорогое. Люкс точно выпадет", – заявил он.

При этом в эпоху самоизоляции стал популярным пижамный стиль. Но, как говорят некоторые модные исследователи, это сиюминутный тренд.

"Сейчас человечество, устав от объемов в вещах, от грубости стилизации, от пандемии и режима самоизоляции, захочет вернуться в свет с блеском пайеток, в ярких нарядах, потому что мы устали, мы хотим праздника, мы хотим вечеринок", – отметил исследователь моды Тим Ильясов.

Другие же эксперты утверждают, что рынок пресытился модой еще до пандемии. По их мнению, люди устали отвечать вызовам индустрии и гнаться за стилем, жадно скупая одежду.

Однако некоторые прогнозы можно дать с уверенностью уже сейчас – люди станут меньше ходить по магазинам и переключатся на локальные бренды. Также они будут отдавать предпочтение качеству и эксклюзиву.