Основатель системы ОМС оценил изменение правил медицинского страхования

Основатель системы ОМС Владимир Гришин оценил изменение правил медицинского страхования. Об этом сообщает RT.
По словам Гришина, усиление профилактической направленности позволит более глобально оценить общий уровень здоровья населения, что важно для оценки всех рисков и необходимого объема финансирования.
"Граждане будут поставлены на диспансерный учет, что позволит систематизировать медицинскую помощь населению", – заявил Гришин.
Гришин также отметил, что новые изменения повлекут за собой увеличение объема персонала в медицинских учреждениях, а значит, и численности персонала. "Со всех точек зрения данная программа очень важна", – заключил он.
28 мая в России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Согласно документу, в ближайшие два года запланированы диспансеризация и профилактический осмотр всех россиян. Для каждого жителя после этого определят группу здоровья.
При выявлении хронического заболевания и необходимости постоянного контроля врача человека поместят под диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут обследоваться несколько раз в год.
Страховые компании должны будут работать с обращениями и жалобами граждан и помогать им в спорных ситуациях. В случае сомнений в качестве проведенного обследования и лечения страховые представители назначат экспертизу полученного лечения.
Правила обязательного медстрахования изменились в России
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