Актриса Олеся Железняк посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: ITAR-TASS/Фадеичев Сергей

Заслуженная артистка РФ Олеся Железняк посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту. Она выразила поддержку гражданам, которые решили отправиться на выполнение служебных задач.

Она отметила хорошую организацию внутри пункта и работу сотрудников. По ее словам, пункт удобно обустроен, а те, кто сидит в ожидании своей очереди, могут отправиться в столовую.

"Сказали, что кормят как моих детей в школе", – сказала она.

Актриса сказала, что она очень благодарна мужчинам за тот поступок, на который они решились пойти.

"У меня перед всеми этими людьми, которые идут защищать нашу родину, нас, моих детей, огромное благоговение и благодарность, я преклоняюсь перед ними. Я желаю им здоровья, буду молиться за них в церкви, за наших воинов", – сказала Железняк.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу 3 апреля. Его можно посетить в рабочие часы – с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна.

Дополнительную информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

С 4 апреля начал свою работу чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram. Все, кто хочет получить ответы относительно службы по контракту и о предоставляемых льготах, могут обратиться к виртуальному помощнику.



Москвичам рассказали о способах узнать условия службы по контракту